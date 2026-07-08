Meta permite que cualquiera utilice tus fotos de Instagram para generar imágenes con IA: así puedes cambiarlo

Meta anunció el martes el lanzamiento de Muse Image, su primer modelo de inteligencia artificial para la generación de imágenes. Aunque con este modelo quiere competir con rivales como GPT Images 2.0 de OpenAI o Nano Banana 2 de Google, el gigante de las redes sociales ha despertado una nueva polémica.

Según adelanta 'Wired', la compañía ha cambiado la configuración por defecto de Instagram para que las fotos compartidas por los perfiles públicos —tu cara y tu cuerpo inclusive— puedan ser utilizadas por otros usuarios para generar nuevas imágenes con IA. Basta con que alguien etiquete tu nombre en una solicitud para que pueda hacerse con fotos públicas "para crear un elemento visual listo para publicar", indica la compañía en un comunicado publicado en su blog.

La inclusión es automática, pero no obligatoria. Así, los usuarios con cuentas públicas que prefieran que su contenido no quede expuesto para remezclas de IA pueden cambiar la configuración para no dar su consentimiento. "Tienes control sobre cómo se puede etiquetar tu contenido para la creación con IA, gracias a una sencilla opción que te permite desactivar esta función en cualquier momento", añade.

Para desactivarla sin hacer que tu cuenta sea privada debes acceder a la aplicación de Instagram, ir a tu perfil y pulsar las tres líneas horizontales situadas en la esquina superior derecha de la pantalla. Una vez dentro de tu configuración, desliza la pantalla hacia abajo y pulsa la pestaña "Compartir y reutilizar". Aquí debería aparecer la función titulada "Permitir que otras personas utilicen tu contenido en Instagram y con las funciones de IA en Meta". Dale al interruptor si quieres que no se utilicen tus contenidos para remezclas con IA generativa.

En mi caso, la opción estaba desactivada por defecto, algo que podría responder a que se trata de una cuenta radicada en la Unión Europea.

No se bloquearán los contenidos ya generados

La página del centro de ayuda de Instagram indica que "la gente podrá crear contenido con tus piezas de Instagram usando las funciones de IA en Meta". Si cambias tu perfil a privado o desactivas el uso de tus imágenes para remezclas con IA, esto no afectará a los contenidos sintéticos que ya se hayan generado. "No se eliminará el contenido que otras personas hayan creado usando las funciones de IA de Meta", añade.

En la versión estadounidense de esa página, según Wired, se incluye la posibilidad de que se utilicen tus imágenes para la IA sin que tú lo sepas. "No recibirás ninguna notificación sobre el contenido creado utilizando las funciones de IA de Meta", remarca la compañía. Eso podría llevar a que tus contenidos públicos sean indexados en buscadores como Google.