Moss abandona la realidad virtual y comparte semana con los horrores de Lovecraft.

Aquí estamos de nuevo para repasar los estrenos de la semana en el sector del ocio electrónico. Del 13 al 17 de julio llegarán nuevos títulos a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC, Mac, Linux, Nintendo Switch y Switch 2, entre jornadas que proponen fórmulas de supervivencia, estrategia, gestión, fantasía, terror cósmico y puzles.

Entre los lanzamientos de esta semana se encuentra ‘Moss: The Forgotten Relic’, que recupera la historia de Quill en una versión que prescinde de la realidad virtual para reunir los dos primeros juegos y su contenido adicional. En unas jornadas de pocas producciones millonarias, también puedes esperar la llegada de ‘The Mound: Omen of Cthulhu’, una propuesta de terror cooperativo inspirada en el universo de H. P. Lovecraft. La oferta se completa con propuestas independientes tan atractivas como ‘D-topia’, ‘Ratatan’, ‘Culdcept Begins’ y ‘Wreck Runners’. A continuación, puedes consultar todos los juegos con sus correspondientes plataformas y fechas.

Lunes 13 de julio de 2026:

‘Forensics: Crime Scene Detective’ (PC, PS5, Xbox Series)

‘Imperial Ambitions’ (PC)

‘Ascend to ZERO’ (PC, Xbox Series)

‘Beholder: Conductor’ (Xbox Series)

‘Forest of Deceit’ (Xbox Series)

Martes 14 de julio de 2026:

‘D-topia’ (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2)

‘The Incident at Galley House’ (PC)

‘Cat Chess’ (PC)

‘Hell Clock’ (PS5, Xbox Series)

‘Urban Strife’ (PC)

Miércoles 15 de julio de 2026:

‘Teeto’ (PC, PS5, Switch, Switch 2)

‘Denshattack!’ (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)

‘Cozy Grove: Camp Spirit’ (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, Switch 2)

‘SpiritVale’ (PC)

‘Ragnarok: The New World’ (PC)

‘The Mound: Omen of Cthulhu’ (PC, PS5, Xbox Series)

‘The Mound’ es un juego de terror y supervivencia en primera persona desarrollado por ACE Team y editado por Nacon que parte del imaginario de H. P. Lovecraft para situar a un grupo de exploradores en una selva maldita, donde intentan reunir riquezas y adentrarse en un territorio subterráneo legendario. Antes de salir, preparan la expedición a bordo de un galeón, reparten armas y equipo y aceptan contratos cuya recompensa depende de regresar con vida. El sistema de locura ocupa un lugar fundamental en la experiencia. La selva y las criaturas sobrenaturales pueden alterar la percepción de los exploradores, confundir realidad e ilusión y sembrar desconfianza dentro del grupo.

The Mound: Omen of Cthulhu – Gameplay

Jueves 16 de julio de 2026:

‘70s-style Robot Anime Geppy-X’ (PC, PS4, PS5, Xbox Series, Switch)

‘Heave Ho 2’ (PC, Switch, Switch 2)

‘K-pop Idol Stories: Road to Debut’ (PC, PS5, Xbox Series, Switch)

‘The Mermaid Mask’ (PC, PS5, Switch, Switch 2)

‘Puppergeist’ (PC, Xbox Series, Switch)

‘Ratatan’ (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)

‘Go-Go Town!’ (PC, Switch, Switch 2)

‘eBaseball: PRO SPIRIT 2026’ (PC, PS5)

‘Farlands’ (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch)

‘Wreck Runners’ (PC, PS5, Xbox Series)

‘Storebound’ (PC)

‘Funnel Runners’ (PC)

‘Dead Weight’ (PC)

‘Hell Maiden’ (PC)

‘Pathogenic’ (PC)

‘Happy’s Humble Burger Cult’ (PC)

‘The Hidden Scrolls’ (PC)

‘MeowCraft’ (PC)

‘Moss: The Forgotten Relic’ (PC, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, Switch 2)

‘Moss: The Forgotten Relic’ es una aventura de fantasía de Polyarc que reúne ‘Moss’, ‘Moss: Book II’ y el contenido adicional ‘Twilight Garden’ en un mismo volumen. Es decir, no es una tercera entrega, sino una revisión de la historia de Quill, una joven ratita que emprende un viaje por un reino en ruinas, atravesado por mitos, reliquias y magia antigua. El juego conserva el tono de cuento ilustrado de la serie, con un libro vivo como marco de la narración.

Moss: The Forgotten Relic - Reveal Trailer

Viernes 17 de julio de 2026:

‘Desktop Explorer’ (PC)

‘Fogpiercer’ (PC)

‘Bodycam Onrecord’ (PC)

‘Frozen Ship’ (PC)

Una semana de promesas independientes

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Continuamos avanzando con una semana bastante contenida en cuanto a lanzamientos, sin grandes superproducciones y con un volumen más reducido de estrenos. En este caso, las posibilidades dentro del sector de ocio electrónico se reparten entre ‘Moss: The Forgotten Relic’, que recupera la historia de Quill en un único viaje, y ‘The Mound: Omen of Cthulhu’, una propuesta de terror cooperativo inspirada en el universo de Lovecraft.

Fuente: El Periódico