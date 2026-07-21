Valorant: Karmine Corp lidera una primera semana llena de sorpresas y grandes audiencias en VCT EMEA Stage 2

La competición europea de ‘Valorant’ supera los 100.000 espectadores en sus duelos más vistos y afronta una segunda semana con cruces que pueden ordenar la lucha por los playoffs y el Champions de Shanghai, porque sí, el VCT EMEA Stage 2 ya ha dejado sus primeros avisos después de cinco días de competición, con resultados poco previsibles, series resueltas por la vía rápida y Karmine Corp como único equipo capaz de cerrar la semana con dos victorias. La última cita regional antes del Valorant Champions Shanghai, que se disputará entre el 15 de julio y el 31 de agosto y repartirá plazas decisivas para la fase final de la temporada a doce conjuntos de Europa, Turquía y Oriente Medio.

Team Liquid, FNATIC, NAVI, FUT Esports, BBL Esports y Team Vitality ya han mostrado sus primeras cartas, aunque el comienzo también ha dejado tropiezos importantes para varios candidatos. Ocho de las diez series terminaron con un contundente 2-0, una tendencia que contrasta con la igualdad prevista antes del estreno y que convierte las próximas jornadas en una empinada cuesta para los equipos que arrancaron con derrota.

Valorant: Karmine Corp. / Agencias

Eternal Fire abre con una sorpresa

NAVI inauguró la competición el miércoles 15 de julio con una victoria por 2-0 ante FUT Esports, pero el primer resultado inesperado llegó inmediatamente después, cuando Eternal Fire superó a Team Liquid por el mismo marcador y castigó cualquier error del conjunto europeo.

La jornada del jueves mantuvo el tono con un FNATIC muy firme ante GIANTX, también por 2-0, mientras Gentle Mates necesitó disputar los tres mapas para imponerse a PCIFIC Esports por 2-1 en la serie más igualada de los primeros días.

Karmine Corp entró en escena el viernes con un 2-0 ante Eternal Fire, cortando en seco la buena salida de su rival, y Team Vitality consiguió remontar el ánimo tras derrotar a NAVI por 2-1 en un duelo que dejó a ambos equipos con una victoria y una derrota.

FUT Esports reaccionó el sábado con un claro 2-0 frente a Gentle Mates, mientras Team Liquid dejó atrás su tropiezo inicial al imponerse a Team Heretics por el mismo marcador. El domingo cerró la primera semana con una nueva victoria de Karmine Corp, esta vez ante GIANTX, y con BBL Esports golpeando a Team Vitality por 2-0.

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Resultados de la primera semana

Miércoles 15 de julio

NAVI 2-0 FUT Esports

Eternal Fire 2-0 Team Liquid

Jueves 16 de julio

FNATIC 2-0 GIANTX

Gentle Mates 2-1 PCIFIC Esports

Viernes 17 de julio

Karmine Corp 2-0 Eternal Fire

Team Vitality 2-1 NAVI

Sábado 18 de julio

FUT Esports 2-0 Gentle Mates

Team Liquid 2-0 Team Heretics

Domingo 19 de julio

Karmine Corp 2-0 GIANTX

BBL Esports 2-0 Team Vitality

Karmine Corp sale de esta primera tanda al frente tras ganar sus dos series sin ceder un solo mapa, mientras Eternal Fire, Team Liquid, FUT Esports, NAVI, Team Vitality y BBL Esports suman una victoria. FNATIC también comenzó con triunfo, aunque todavía debe disputar su segundo compromiso, previsto frente al propio conjunto francés.

Tres encuentros superan los 100.000 espectadores

El estreno de VCT EMEA Stage 2 también ha recibido una increíble respuesta por parte del público, con tres encuentros por encima de los 100.000 espectadores simultáneos y Gentle Mates presentes en los dos duelos con mayor audiencia. Su victoria por 2-1 ante PCIFIC Esports reunió un pico de 103.454 espectadores, mientras la posterior derrota frente a FUT Esports alcanzó los 101.597. El 2-0 de FNATIC ante GIANTX completó el grupo de encuentros más vistos con 100.604 conexiones simultáneas.

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Estas audiencias confirman el grado de expectación creado alrededor del circuito europeo en la recta final hacia Champions Shanghai, más si cabe, en una fase regular donde varios clubes de gran seguimiento todavía deben medirse entre sí.

FNATIC, Karmine Corp y Team Liquid animan la segunda semana

La competición regresa el miércoles 22 de julio con FUT Esports frente a PCIFIC Esports, aunque buena parte de la atención recaerá después sobre FNATIC y Karmine Corp, dos candidatos al título que llegan invictos y que pueden salir de la jornada con una posición privilegiada dentro de sus respectivos grupos.

El jueves será el turno de Eternal Fire contra Team Heretics y Gentle Mates frente a NAVI, dos cruces especialmente importantes para cuatro equipos necesitados de sumar después de una primera semana con resultados irregulares.

La jornada del viernes reunirá a FUT Esports y BBL Esports antes del choque entre Team Liquid y FNATIC, un duelo de consecuencias inmediatas para la clasificación. El sábado se medirán PCIFIC Esports y Team Vitality, seguidos por Eternal Fire y GIANTX, mientras el domingo cerrará la semana con BBL Esports ante NAVI y Team Heretics frente a Karmine Corp.

Horarios de la segunda semana:

Miércoles 22 de julio

FUT Esports contra PCIFIC Esports

FNATIC contra Karmine Corp

Jueves 23 de julio

Eternal Fire contra Team Heretics

Gentle Mates contra NAVI

Viernes 24 de julio

FUT Esports contra BBL Esports

Team Liquid contra FNATIC

Sábado 25 de julio

PCIFIC Esports contra Team Vitality

Eternal Fire contra GIANTX

Domingo 26 de julio

BBL Esports contra NAVI

Team Heretics contra Karmine Corp

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