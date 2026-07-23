Bruselas impone dos multas a Google por un total de 890 millones de euros
La Comisión Europea penaliza que el gigante tecnológico priorice sus propios servicios en el motor de búsqueda e impida que los desarrolladores de aplicaciones móviles informen a los usuarios, de forma gratuita, de ofertas más baratas al margen de Google Play
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
EFE
Bruselas
La Comisión Europea impuso este jueves dos multas a Google por un total de 890 millones de euros por priorizar sus propios servicios en el motor de búsqueda y por impedir que los desarrolladores de aplicaciones móviles informen a los usuarios, de forma gratuita, de ofertas más baratas al margen de Google Play.
El Ejecutivo comunitario considera que la compañía ha infringido la ley de mercados digitales (DMA), que regula la libre competencia entre las grandes tecnológicas en la Unión Europea, y además de la sanción, la ha obligado a poner fin a estas prácticas en 60 días o, de lo contrario, podría penalizarla con multas periódicas adicionales.
- De bar de tardeo en el Actur a discoteca: ya hay fecha para la reapertura de un famoso local en Zaragoza
- Última hora del incendio de Ejulve (Teruel), en directo: desalojado el pueblo de Molinos y varias masías
- Última hora | Habrá toros y vaquillas en Zaragoza: el TSJA concede las cautelares solicitadas por la DPZ
- Casi pleno en las oposiciones a maestro en Aragón: adjudicadas 306 plazas de las 308 convocadas
- Entrevista con Pedro Llompart sobre el Casademont femenino: 'Cuando lo haces muy bien vienen peces más grandes a comer
- El doble análisis experto de Diego González, nuevo jugador del Real Zaragoza: 'Va sobrado para Primera RFEF
- Lalo Arantegui afirma que no hay acuerdo todavía para renovar a Francho y espera la salida de Bazdar la semana que viene
- Expertos en aire acondicionado y arquitectos coinciden: 'No apuntes el ventilador hacia las personas, ponlo junto a la ventana para renovar el aire de la habitación