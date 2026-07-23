Disney Lorcana TCG libra su batalla más ambiciosa con Attack of the Vine!

La historia de ‘Disney Lorcana TCG’ continúa con ‘Attack of the Vine!’, la decimotercera expansión del juego de cartas coleccionables de Ravensburger. Se trata de la colección que lleva al tramo decisivo el arco narrativo iniciado hace un año y, para ello, incorpora nuevas mecánicas, además de dar la bienvenida a varios personajes de Pixar. La expansión también modifica el formato competitivo mediante una rotación que condicionará los próximos meses del juego.

La gran batalla llega al reino de Lorcana

La Enredadera protagoniza una trama que lleva creciendo durante el último año dentro del universo de Lorcana. Ahora que ha absorbido la tinta mágica liberada durante la gran inundación de colecciones anteriores, amenaza todo el reino. Para detenerla, los Iluminadores tendrán que colaborar, una idea presente tanto en las nuevas cartas como en sus mecánicas.

Para ello, la colección también amplía el plantel con personajes de ‘Monstruos S.A.’, ‘Up’ y ‘Red’. ‘Wilds Unknown’ se apoyó principalmente en ‘Toy Story’, mientras que ‘Attack of the Vine!’ recibe ahora a Sulley, Mike Wazowski, Boo, Carl Fredricksen, Russell, Meilin Lee y algunos conocidos más. Sus ilustraciones, como puedes imaginar, trasladan a estos protagonistas al estilo artístico de Lorcana sin perder la identidad de las películas originales.

Attack of the Vine. / .

Cartas inspiradas en los carteles de cine

El arte vuelve a dejar buenas dosis de maestría y aquí las cartas Encantadas toman como referencia los carteles cinematográficos, mientras que las Icónicas mantienen esa línea artística con acabados foil especiales. El trabajo en equipo también queda representado en ‘Lilo & Stitch – Fun-Loving Friends’ y ‘Belle & Beast – Certain as the Sun’, dos cartas planteadas para mostrar la relación entre sus personajes.

Combatir contra la Enredadera

En cuanto a las mecánicas, ‘Attack of the Vine!’ amplía sus posibilidades jugables y obliga a coordinar bien a los personajes para plantar cara a la Enredadera. La expansión incorpora Team Shift, Duo Shift, Combo Shift y Temporary Shift, cuatro variantes que ofrecen más recursos tácticos sin complicar unas reglas que siguen siendo fáciles de comprender.

La categoría Team amplía el funcionamiento de Shift y permite utilizar como base cualquier personaje que comparta nombre con uno de los miembros del equipo. Esta mecánica ofrece más combinaciones tanto en Infinity como en Core Constructed, el formato principal, donde dos jugadores se enfrentan con mazos construidos previamente.

'Attack of the Vine'. / .

El juego competitivo también cambia con la nueva rotación de Core Constructed, donde los mazos solo pueden incluir cartas de ‘Fabled’, ‘Whispers in the Well’, ‘Winterspell’, ‘Wilds Unknown’ y ‘Attack of the Vine!’. En Infinity Constructed, los Iluminadores conservarán prácticamente todo el catálogo publicado hasta la fecha.

La nueva Prerelease Box

La expansión llega acompañada por una nueva Prerelease Box para los eventos celebrados en tiendas, que incluye seis sobres de la colección, una carta promocional aleatoria, un póster temático, una caja para mazos, dados exclusivos y el reglamento. El conjunto reúne el material necesario para participar en el prelanzamiento y varios artículos para coleccionar.

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La historia continua

Los eventos de prelanzamiento comenzaron el 17 de julio y la venta general está prevista para el 24 de julio. La historia de la Enredadera continuará el 1 de octubre con ‘Illumineer’s Quest: The Great Hunny Rescue’. En octubre también llegará ‘Hyperia City’, con el debut de ‘Coco’. Ya en 2027 se publicará ‘Into the Inkdark’, una colección centrada principalmente en los villanos Disney.