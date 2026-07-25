El punto verde llega a WhatsApp: cómo evitar que aparezca en tu perfil

La aplicación de mensajería instantánea WhatsApp no para de actualizarse. Hace unos meses llegaban los nombres de usuario y ahora a algunas personas les ha empezado a aparecer un pequeño círculo verde debajo de su imagen de perfil. Esta nueva función pronto llegará a todos los usuarios, pero si no termina de convencerte podrás evitar que salga.

Como muchas otras redes sociales, WhatsApp muestra si los usuarios están en línea o la última vez que lo hicieron. Esto la aplicación lo marcaba con un pequeño texto debajo del contacto al que querías escribir. Sin embargo, ahora, y siguiendo el estilo de otros como Instagram (que como WhatsApp forma parte de Meta), empezará a mostrar si alguien está activo mediante un pequeño punto verde.

Siguiendo el ejemplo de Instagram

Esto como ya se ha mencionado, es muy habitual en otras redes. En Instagram, por ejemplo, se puede encontrar al ir a la sección de mensajes directos donde tanto en los usuarios que aparecen en la parte de arriba como en los de los chats recientes tienen esa marca para indicar que tienen abierta la aplicación.

En WhatsApp ha empezado a funcionar en las versiones beta, pero va llegando a usuarios tanto de Android como de iOS. Este indicador en tiempo real solo aparece cuando se está activo y desaparece al cerrar la aplicación. Para poderlo ver en otros contactos, se muestra en el área de información del contacto. Es decir, al pulsar en la foto para ver más información. Ahí, estará en la parte inferior del redondel junto a la imagen de perfil.

¿Cómo desactivarlo?

Ahora bien, si no te gusta esta nueva opción, existe la posibilidad de deshabilitarlo. Para ello, es necesario acceder a la configuración de WhatsApp. En los ajustes de la aplicación, accede a la sección de privacidad y pulsa en Hora de últ. vez y En línea.

Una vez allí, tienes que modificar quién puede ver la hora en la que te conectaste por última vez y posteriormente quién puede ver si estás en línea. Ambas elecciones tienen que coincidir. Entre las alternativas a seleccionar está la de nadie, pero también puedes optar por mantener tu estado para todo el mundo o solo para tus contactos.

Puede conducir a equivocación porque solo lo cambias en la opción de Hora de últ. vez

Puede conducir a equivocación porque solo lo cambias en la opción de Hora de últ. vez. Para cambiar, si ven si estás en línea solo tienes dos posibilidades todos o igual que la hora de últ. vez. Si quieres que el círculo verde no salga selecciona la última alternativa.