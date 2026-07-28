¿Qué es el shovelware? Así funcionan los juegos fabricados en serie para vender rápido

El término “shovelware” se utiliza para definir juegos y software de baja calidad, creados a gran escala, generalmente con poco trabajo, diseñados principalmente para generar ventas rápidas. Este concepto ha vuelto a cobrar relevancia con el auge de las tiendas digitales y la facilidad para publicar nuevos títulos.

Aunque este tipo de software existe desde hace décadas, se popularizó especialmente en el sector de los videojuegos. Nintendo Wii, por ejemplo, recibió una gran cantidad de programas considerados de baja calidad, aprovechando el éxito de los controles por movimiento para lanzar experiencias sencillas y poco elaboradas. Actualmente, este tipo de productos se pueden encontrar en prácticamente todas las plataformas, como Steam, PlayStation Store, Xbox Store y Nintendo eShop. Por eso, saber identificarlos puede evitar compras impulsivas y ayudar a los jugadores a escoger títulos más elaborados.

¿De dónde procede el término?

El término ‘shovelware’ combina las palabras inglesas shovel (‘pala’) y software. Comenzó a utilizarse a principios de los años noventa para describir recopilaciones en CD-ROM que reunían cientos de programas, demostraciones y juegos shareware. Estos paquetes vendían la cantidad como principal reclamo, aunque buena parte del contenido tuviera escaso valor. La traducción “software basura” es aproximada, pues la expresión alude a ofrecer programas “a paladas”. Además, un juego malo no pertenece necesariamente a esta categoría, reservada normalmente para productos creados o distribuidos en grandes cantidades, con materiales reutilizados y poco cuidado durante su desarrollo.

Con la popularización de las tiendas digitales, el significado ha evolucionado. Hoy en día, esta denominación suele referirse a juegos individuales desarrollados rápidamente, que a menudo reutilizan recursos, mecánicas y elementos gráficos para lanzar varios títulos en un corto período de tiempo. Pero este concepto también se puede aplicar a aplicaciones móviles y otros programas distribuidos digitalmente, ya que, en todos los casos, el objetivo suele consistir en priorizar la cantidad frente a la calidad.

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Los siguientes títulos permiten hacerse una idea aproximada de cómo se manifiesta este fenómeno en distintas épocas y plataformas.

‘Go Play Lumberjacks’

Lanzado para Nintendo Wii, ‘Go Play Lumberjacks’ se suele usar como ejemplo clásico de juego de baja calidad. Se apoya principalmente en los controles de movimiento para ofrecer una colección de minijuegos sencillos inspirados en pruebas de leñadores. Recibió críticas por su contenido limitado, sus repetitivas mecánicas y un bajo nivel técnico.

‘Wukong Sun: Black Legend’

‘Wukong Sun: Black Legend’ empleó un nombre y una representación gráfica muy parecidos a los de ‘Black Myth: Wukong’, pero se trata de un juego de plataformas de bajo presupuesto que comparte muy pocos elementos con la obra de Game Science.

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‘War Gods Zeus of Child’

Un caso similar lo encontramos en ‘War Gods Zeus of Child’, publicado en 2022 mediante Xbox Creators Collection y retirado poco después. El juego utiliza un nombre claramente inspirado en ‘God of War’ para atraer a jugadores desprevenidos. Recibió críticas por sus gráficos, una jugabilidad realmente limitada y su bajo coste de producción, características continuamente asociadas con el concepto de “juego de baja calidad”

¿Cómo se identifica?

Identificar este tipo de publicaciones no siempre resulta sencillo, puesto que presentan gráficos simples, mecánicas repetitivas, descripciones mal escritas o nombres deliberadamente parecidos a lanzamientos conocidos. Sin embargo, ninguno de estos indicios demuestra por sí mismo que un título sea “shovelware”, pues existen producciones modestas producidas con pocos medios y un desarrollo completamente legítimo.

Nintendo Wii fue una de las consolas que más lanzamientos de este tipo recibió, pero el problema también sigue presente en todas las plataformas. En enero de 2026, los 1.194 títulos de ThiGames dejaron de estar disponibles en PlayStation Store. Su catálogo incluía numerosos juegos de la serie ‘The Jumping’, muchos de ellos se podían completar en menos de media hora y su principal reclamo era conseguir trofeos de platino mediante acciones muy sencillas.

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¿Cómo evitar el shovelware?

La mejor manera de evitar juegos de baja calidad es consultar reseñas y valoraciones de otros jugadores, que ayudan a identificar rápidamente si el título ofrece realmente una buena experiencia. También conviene prestar atención a la descripción del juego, porque un texto mal redactado, errores ortográficos e información vaga suelen indicar falta de esmero por parte de los desarrolladores. Las capturas de pantalla y los vídeos del juego en funcionamiento también permiten comprobar con mayor precisión la verdadera calidad del producto.

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Por último, conviene no confundir un precio bajo con falta de calidad y revisar estos datos antes de pagar ayuda a distinguir una producción honesta de un título fabricado en serie para aprovechar una tendencia, una franquicia en auge o la obtención inmediata de trofeos.