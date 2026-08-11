Guía de inicio de EA Sports FC 27 (4): todos los cambios en la jugabilidad

Continuamos nuestra serie de artículos dedicada a ‘EA Sports FC 27’, y en esta cuarta parte, nos detenemos en la jugabilidad, un apartado en el que la compañía ha reducido varias ayudas automáticas para conceder mayor importancia a la intervención del jugador tanto en ataque como en defensa. Por tanto, la desarrolladora pretende conceder más control durante los momentos importantes de cada encuentro, especialmente al defender, crear espacios, ejecutar desmarques, centrar o enviar balones al hueco.

En paralelo, Jugabilidad auténtica 2.0 seguirá una línea orientada principalmente al Modo Carrera, con movimientos más naturales, una inteligencia artificial menos previsible y mayor presencia de las condiciones meteorológicas y los contactos físicos.

La IA intervendrá menos al defender

En cuanto a la Jugabilidad competitiva, los compañeros manejados por la inteligencia artificial serán menos agresivos a la hora de recuperar el balón. En lugar de lanzarse a realizar una entrada, mantendrán mejor su posición y tratarán de contener al atacante, dejando en manos del usuario el cambio de defensa y el momento de intervenir.

Los compañeros manejados por la inteligencia artificial todavía podrán hacerse con un balón suelto que quede cerca o recuperar la posesión si el atacante se topa directamente con un defensa, pero será consecuencia del propio contacto con la pelota y no de una entrada automática. Con esto, la inteligencia artificial intervendrá menos al cortar pases, mientras que los defensas manejados por el usuario tendrán más posibilidades de alcanzar el balón cuando intentan interceptarlo.

La defensa manual gana protagonismo

La reducción de las ayudas automáticas llegará acompañada por cambios destinados a facilitar la defensa manual, puesto que los futbolistas controlados directamente se moverán con mayor rapidez al defender lateralmente que en ‘FC 26’ y los defensas controlados por el usuario podrán llegar a balones más alejados al realizar una entrada normal, de manera que anticipar el movimiento del atacante, cambiar de defensa a tiempo y colocarse correctamente tendrá mayor importancia para recuperar la posesión.

La Presión con colega seguirá disponible, aunque el compañero controlado por la inteligencia artificial mantendrá una distancia ligeramente mayor respecto al futbolista que conduce el balón. Si el usuario quiere aumentar la presión tendrá que cambiar al compañero y continuar la acción manualmente.

Guía de inicio de EA Sports FC 27. / .

Los córneres permitirán controlar a los atacantes

Los saques de esquina cambiarán su funcionamiento para dar más control antes de que el balón llegue al área. Una vez elegida la zona del envío, la cámara se desplazará hacia el área y durante unos instantes será posible controlar a los atacantes, cambiar de futbolista, iniciar un desmarque, proteger la posición o utilizar la nueva función Evasión para moverse entre los defensas antes del centro.

Los futbolistas situados dentro del área tampoco ocuparán automáticamente la mejor posición para rematar, por tanto, será necesario calcular el movimiento, atacar el espacio y llegar al balón en el momento adecuado. En los córneres sacados en corto, la cámara volverá directamente a la vista utilizada durante el encuentro.

Evasión ayudará a moverse dentro del área

La nueva función Evasión permitirá mover manualmente a atacantes y defensas dentro del área para esquivar a los futbolistas que bloqueen su camino. Combinada con la protección del balón, permitirá crear un espacio y mantener después la posición para impedir que el rival se coloque por delante antes de recibir el centro. Con este sistema, las acciones a balón parado dependerán menos del posicionamiento automático y requerirán una intervención mayor durante los segundos anteriores al envío.

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Los centros dependen más de la puntería

Los centros recibirán cambios importantes y dejarán de estar tan dirigidos hacia un futbolista concreto, puesto que el balón viajará con mayor frecuencia hacia el espacio, mientras la dirección elegida y potencia aplicada determinarán con mayor precisión dónde caerá el balón. Todo esto permitirá colocar el esférico por delante de un compañero que avance hacia el área en lugar de enviarlo directamente hacia su posición en ese instante, aunque un centro mal dirigido podrá pasar de largo sin encontrar rematador. También será más difícil rematar de cabeza con limpieza, pero cuando el jugador consiga golpear correctamente el balón, el remate tendrá mayor índice de acierto que en ‘FC 26’.

Entender mejor los espacios

La inteligencia artificial ofensiva tendrá más en cuenta los espacios disponibles y la posición de los defensas. Los atacantes reaccionarán antes y realizarán carreras curvas para aprovechar los espacios libres, evitando dirigirse hacia zonas donde ya se concentran varios rivales. Pero, además, los atacantes también reaccionan mejor a la línea de fuera de juego. Un extremo podrá, por ejemplo, desplazarse en paralelo a la defensa mientras espera el pase y cambiar después su trayectoria hacia el área una vez enviado el balón, evitando continuar la carrera cuando su posición pueda dejarlo en fuera de juego.

Llegan los desmarques curvos

‘EA Sports FC 27’ permitirá ordenar nuevos tipos de desmarques manuales, ya que los desmarques curvos permitirán enviar al futbolista hacia un espacio libre mediante una trayectoria que rodee a los defensas, en lugar de avanzar siempre en línea recta, aunque este movimiento podrá tardar algo más en completarse debido a la distancia. También se incorporará Pasar y seguir, una acción que permitirá al futbolista continuar su movimiento después de entregar el balón a un compañero y elegir una trayectoria curva por dentro o por fuera según el espacio disponible. Ambas opciones tendrán en cuenta la posición de los rivales y orientarán las carreras hacia los espacios disponibles.

Los desmarques manuales

Los desmarques activados por el usuario dejarán de prolongarse indefinidamente y tras recorrer cierta distancia, el futbolista frenará su carrera volviendo a ocupar una posición acorde con la jugada, salvo que el usuario vuelva a ordenar el movimiento mientras permanezca suficientemente cerca. No obstante, los desmarques iniciados automáticamente también tendrán más en cuenta el espacio, la posición defensiva y el fuera de juego.

Los pases al hueco tendrán menos ayuda

En ‘FC 27’, los pases al hueco tendrán menos asistencia y seguirán con mayor fidelidad la dirección elegida por el usuario, tanto si van por abajo como por alto. Habrá que medir mejor cada envío, porque un pase mal orientado podrá quedarse lejos del compañero o facilitar la intervención del defensa. En los balones elevados también cobrará mayor importancia la potencia aplicada, especialmente cuando intentemos superar la línea defensiva.

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Aguantar mejor los contactos

Los regates en desequilibrio permitirán que determinados futbolistas mantengan el control del balón después de recibir un choque, una carga o un contacto hombro con hombro. Tras el golpe podrán tambalearse durante unos instantes y continuar el regate sin perder necesariamente la posesión, especialmente si cuentan con buenos valores de equilibrio, agilidad y regate. Esta mecánica estará disponible únicamente en PS5, Xbox Series, PC y Switch 2.

Los atributos tendrán mayor importancia

Electronic Arts también revisará la relación entre los estilos de juego y atributos de cada futbolista, reduciendo algunas diferencias para que las cualidades propias de cada jugador tengan mayor importancia en el resultado de las acciones.

Los cambios abarcan numerosos estilos

Tiro de calidad: dependerá en mayor medida de los atributos del futbolista, incluida la capacidad para aplicar efecto, la velocidad de ejecución y eficacia al disparar en posiciones complicadas.

Regate hábil: reducirá la diferencia entre su versión básica y Estilo de juego+, aunque esta última continuará ofreciendo una respuesta superior.

Interceptor: permitirá que los futbolistas que no dispongan de este Estilo de juego, pero tengan un atributo elevado de intercepciones, lleguen más lejos y dispongan de mayores posibilidades de conservar el balón.

Regate veloz: concederá algo menos de velocidad adicional mientras se conduce el balón.

Paso rápido: reducirá la ventaja de velocidad al regatear y acelerar, dando mayor importancia al atributo de aceleración.

Pase de empeine: dejará de facilitar el control del receptor y concentrará sus ventajas en la ejecución del pase.

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Tikitaka: dejará de acelerar determinadas animaciones y de reducir algunos errores durante la recepción, de manera que sus ventajas estarán más centradas en las combinaciones rápidas que en facilitar el primer toque.

Bregar: reducirá la diferencia entre los futbolistas que dispongan de este Estilo de juego y aquellos que no lo tengan, pues estos últimos acelerarán mejor durante la defensa lateral y los primeros perderán parte de esa ventaja al dejar de bregar.

Cabezazo de precisión: disminuirá la diferencia entre el Estilo de juego básico y su versión+.

Tiro raso potente: dejará de aumentar automáticamente la velocidad del disparo, que dependerá de los atributos de tiro y de la potencia aplicada por el usuario, aunque ambas versiones seguirán concediendo mayor precisión.

Jugabilidad auténtica de manera diferente

Las entradas automáticas y buena parte de los cambios defensivos explicados anteriormente corresponden a la Jugabilidad competitiva. Jugabilidad auténtica 2.0 seguirá una línea distinta, con movimientos más naturales, equipos controlados por la CPU que actuarán de manera diferente sobre el césped y encuentros menos previsibles.

Los toques, cambios de dirección y las carreras transmitirán mejor la inercia del cuerpo sin perder rapidez de respuesta a los mandos, especialmente cuando el futbolista se encuentra bajo presión. Los equipos manejados por la CPU también emplearán planteamientos tácticos propios y modificarán su manera de jugar según sus características, obligando al jugador a adaptarse con mayor frecuencia a cada rival.

El clima tendrá consecuencias

La lluvia y la nieve podrán provocar resbalones durante los cambios bruscos de dirección, mientras el cansancio y el estado de ánimo se apreciarán en los gestos y movimientos de los futbolistas. Los contactos hombro con hombro serán más contundentes, habrá más disputas por los balones aéreos y los jugadores podrán perder el equilibrio o tropezar con mayor facilidad después de un choque. Los rivales controlados por la inteligencia artificial cometerán además más faltas, dando mayor presencia a los saques de falta y demás acciones a balón parado durante los encuentros.

El comportamiento de la CPU

Jugabilidad auténtica 2.0 incorporará veinticinco nuevos parámetros de jugabilidad y otros diez dedicados a la CPU. Estos últimos permitirán configurar por separado el comportamiento de rivales y compañeros en las modalidades donde controlamos a un único futbolista, como la Carrera de futbolista.

Menos automatismos y mayor intervención

Por tanto, en ‘EA Sports FC 27’ muchas acciones dependen más del jugador y contarán con menos ayuda automática. Defender, cortar un pase, iniciar un desmarque, centrar o enviar un balón al hueco exigirán medir mejor hacia dónde queremos jugar, cuándo actuar y cómo ejecutar cada acción.

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Video de análisis detallado del juego EA Sports FC 27.

La Jugabilidad competitiva reducirá buena parte de las ayudas automáticas, mientras Jugabilidad auténtica 2.0 ofrecerá movimientos más naturales, rivales con comportamientos propios, una mayor presencia de las condiciones meteorológicas y más opciones para configurar la CPU. Habrá que esperar al estreno para comprobar cuánto se diferencian ambas propuestas y cómo se comportan después de varias semanas de juego.