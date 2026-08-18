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EVA: Despedir el verano entre zombis y Rabbids ya es posible en Madrid, Málaga y Granada

EVA lleva la realidad virtual a grandes espacios sin cables ni mochilas, para enfrentarse en títulos como Moon of the Dead o Rabbids: Color Chaos

AVE llega a algunas ciudades de España para acercar la realidad virtual y vivir la experiencia.

AVE llega a algunas ciudades de España para acercar la realidad virtual y vivir la experiencia. / Agencias

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Alberto Yañez – Elsotanoperdido

Con el final del verano cada vez más cerca, quedarse sentado frente a una pantalla no es la única forma de echar unas horas jugando. Precisamente esa manera de entender el juego es la que propone EVA, siglas de Esports Virtual Arenas, que cuenta actualmente con centros en Madrid, Málaga y Granada donde la realidad virtual se traslada a grandes recintos en los que varias personas pueden caminar, correr y jugar juntas dentro de un mismo entorno digital.

Cientos de metros para moverse sin cables

La propuesta se apoya en la tecnología free-roaming, un sistema que permite desplazarse físicamente por superficies de cientos de metros cuadrados sin depender de cables ni mochilas. Es decir, que los movimientos realizados dentro del recinto se trasladan al juego, de manera que el cuerpo termina funcionando prácticamente como un mando mientras los participantes cooperan con sus compañeros o se enfrentan al equipo contrario. Jugar en EVA poco tiene que ver con ponerse unas gafas de realidad virtual en casa, ya que los participantes pueden desplazarse físicamente por el recinto mientras el entorno virtual responde a sus movimientos, una experiencia compartida que pueden disfrutar grupos de amigos, familias y personas que se acercan por primera vez a este tipo de tecnología.

Jugadores probando la experiencia de realidad virtual que ofrece EVA en algunas ciudades de España.

Jugadores probando la experiencia de realidad virtual que ofrece EVA en algunas ciudades de España. / Agencias

De zombis y tiroteos a los Rabbids

EVA cuenta con varias propuestas desarrolladas específicamente para sus instalaciones, como ‘EVA Moon of the Dead’, un formato que apuesta por la supervivencia frente a hordas de zombis, mientras ‘EVA Battle Arena’ propone mecánicas de acción hacia enfrentamientos entre equipos dentro de grandes arenas virtuales.

El catálogo incluye además experiencias competitivas y títulos dirigidos a un público familiar, entre ellos ‘Rabbids: Color Chaos’, protagonizada por los conocidos personajes de Ubisoft. Durante este año también se ha estrenado ‘EVA Karting GP’, que traslada las carreras de karts a este formato de realidad virtual a gran escala.

La realidad virtual como actividad compartida

Jean Mariotte, director ejecutivo de EVA, explica que la intención de la compañía pasa por convertir la realidad virtual en una actividad compartida y asegura que una parte considerable de los visitantes termina repitiendo. Según el responsable de la empresa, el formato pretende recuperar una vertiente social difícil de reproducir en casa, con varias personas jugando juntas dentro del mismo espacio. Además de las sesiones abiertas al público, los centros organizan torneos, cumpleaños, despedidas, celebraciones privadas y actividades para empresas, con personal encargado de explicar el funcionamiento antes de comenzar y acompañar a los participantes durante la sesión.

Madrid reúne dos arenas en 1.000 metros cuadrados

La instalación madrileña se encuentra en la calle Campezo 3, nave 7, y dispone de 1.000 metros cuadrados repartidos entre dos arenas. En Málaga, EVA cuenta con un recinto de 500 metros cuadrados situado en la calle Alcalde Guillermo Rein 152, mientras que la sede de Granada se encuentra en el polígono industrial de Asegra, en Peligros.

La compañía francesa opera actualmente en más de 70 establecimientos franquiciados repartidos por 11 países y asegura que más de un millón de personas han pasado por sus instalaciones. También organiza competiciones propias y durante 2026 puso en marcha la EVA Pro League, campeonato europeo en el que participan ocho clubes.

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La Realidad Virtual a lo grande

Con estos planes, la realidad virtual afronta este final de verano con una propuesta bastante distinta a ponerse unas gafas en casa y procurar no darle un golpe a la lámpara. En estos recintos hay espacio para moverse de verdad, varios compañeros alrededor y, según el juego elegido, zombis, disparos, Rabbids o carreras esperando al otro lado del visor.

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