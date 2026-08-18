League of Legends: “Caps” rompe una barrera histórica con su incorporación al Hall of Legends

Rasmus "Caps" Winther ya forma parte del Hall of Legends de ‘League of Legends’, puesto que LoL Esports ha anunciado la incorporación del jugador danés como tercer integrante de este particular salón de la fama, una distinción con la que se convierte además en el primer profesional occidental en recibir este reconocimiento tras una carrera ligada durante años a la élite europea y a las grandes competiciones internacionales.

Europa ocupa su sitio en el Hall of Legends

"Caps" se ha consolidado como uno de los jugadores más importantes de la historia competitiva de ‘League of Legends’ en Europa gracias a una combinación de talento, creatividad y una manera muy personal de entender el juego. Su ascenso fue rápido y, con el paso de las temporadas, terminó convirtiéndose en el jugador con mayor palmarés de la región, al tiempo que mantenía su presencia en las grandes competiciones internacionales y demostraba que los equipos occidentales podían competir ante rivales tradicionalmente dominantes.

Caps, el juagdor de League of Legends que marca tendencia. / Agencias

Su manera de jugar, imprevisible y atrevida, ha sido parte fundamental de esa trayectoria, aunque LoL Esports también ha querido poner en valor su papel dentro de los equipos por los que ha pasado, su serenidad en los momentos de mayor presión y una personalidad cercana que le ha convertido en una figura especialmente querida entre compañeros y seguidores. Durante una etapa en la que buena parte de Europa trataba de seguir las tendencias impuestas por otras regiones, el jugador defendió una forma propia de entender el juego basada en la creatividad y la confianza dentro de la Grieta.

Talento europeo

El reconocimiento tendrá su ceremonia oficial este 18 de agosto en Berlín, donde recibirá el trofeo del Hall of Legends, aunque el homenaje continuará dentro del propio juego a partir del 10 de septiembre mediante un evento centrado en su trayectoria, que se acompañará de un pase especial y objetos cosméticos relacionados con el jugador, cuyos contenidos se detallarán próximamente.

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Chris Greeley, director global de LoL Esports, ha señalado que "Caps" siempre ha sido un jugador contra el que resultaba especialmente difícil prepararse por su capacidad para rendir en los momentos importantes, además de subrayar su liderazgo, su calma bajo presión y la influencia que ha ejercido sobre toda una generación de jugadores occidentales. Desde Riot también consideran que su carrera representa buena parte de los valores que quieren asociar a las grandes figuras competitivas de ‘League of Legends’.