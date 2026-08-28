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Google Chat sufre una interrupción "intermitente" del servicio

La compañía no detalló cuántos usuarios están afectados ni las causas técnicas del problema

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EFE

Nueva York

La tecnológica Google informó este viernes de una interrupción del servicio de Google Chat que provoca que algunos usuarios no reciban mensajes o que reciban notificaciones de nuevos mensajes sin que estos aparezcan en las conversaciones.

Según el panel de estado de Google Workspace, la incidencia comenzó a las 17:25 GMT y puede provocar problemas en la recepción y visualización de nuevos mensajes.

Algunos usuarios reciben alertas que les informan de la llegada de un nuevo mensaje, pero este no aparece en la conversación hasta que actualizan la vista de Google Chat o aparecen con retrasos.

La tecnológica calificó el problema como una interrupción del servicio y agregó que se trata de una "incidencia intermitente".

"Nuestro equipo de ingeniería ha investigado el problema y actualmente está trabajando para mitigarlo", indicó la empresa en el panel de estado de sus servicios. También pidió disculpas a los usuarios afectados por la interrupción.

La compañía no detalló cuántos usuarios están afectados ni las causas técnicas del problema, y se limitó a señalar que dará nueva información sobre el incidente antes de las 21:15 GMT.

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Google Chat forma parte de Google Workspace, el conjunto de aplicaciones de productividad y comunicación de la compañía, utilizado por empresas, instituciones y usuarios para intercambiar mensajes.

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