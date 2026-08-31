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Todos estos periféricos y accesorios rebajan su precio con el nuevo curso: no te pierdas la lista de seleccionados

Teclado, ratón, mando, silla y dos auriculares forman la pequeña tropa elegida para bajar de precio

Rebajas en productos y accesorios para ordenadores.

Rebajas en productos y accesorios para ordenadores. / Agencias

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Alberto Yañez – Elsotanoperdido

GXTrust ha iniciado una promoción temporal con descuentos aplicados a varios dispositivos de su catálogo de videojuegos, con una selección que agrupa seis productos correspondientes a sillas, ratones, teclados, auriculares y mandos con características y niveles de precio distintos. La compañía confirma que los usuarios podrán beneficiarse de descuentos de hasta el 30% durante un periodo limitado, pero con el inicio del nuevo curso como telón de fondo, la promoción incluye productos orientados para equipos de PC y sistemas domésticos, además de periféricos inalámbricos y dispositivos con conexión Bluetooth.

Seis productos forman parte de la promoción

Dentro de la promoción se encuentra la GXT 723 Ruya, una silla gaming con tapicería completamente de tela y diferentes posibilidades de regulación, mientras que en periféricos se incorpora el GXT 122 Felox+, un ratón inalámbrico con sensibilidad de hasta 12.000 ppp y doble conectividad inalámbrica, que parte de un PVPR de 29,99 euros.

Video de YouTube sobre el ratón gaming Felox+ Wireless.

También forma parte de las ofertas el GXT 867 Acira, un teclado mecánico compacto con formato del 60% e iluminación RGB completa. Junto a él destaca el GXT 1246 Muta, un mando inalámbrico recargable con conexión Bluetooth. El sonido ocupa buena parte de la selección mediante dos modelos que arrancan con los GXT 499 Forta, unos auriculares inalámbricos con licencia oficial para PS5, mientras los GXT 493 Carus emplean un diseño circumaural, funcionan sin cables.

Noticias relacionadas

Video de YouTube sobre el headset inalámbrico Carus.

Materiales reciclados y embalajes

Además de toda esta gama de ofertas, el fabricante también añade datos relacionados con información relativa al empleo de materiales reciclados en parte de sus productos y señala que varios dispositivos utilizan plásticos reciclados durante su fabricación y mantiene medidas destinadas a reducir materiales en los embalajes y emisiones relacionadas con el transporte.

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