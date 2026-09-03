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Leyendas de Ultimate Team

EA Sports FC 27 confirma los 21 jugadores de Hall of FUT y revela sus valoraciones

Hall of FUT recupera futbolistas que pertenecen a distintas épocas del modo Ultimate Team con valoraciones comprendidas por encima de 80

Algunos de los jugadores más míticos de la historia de Ultimate Team regresan para FC 27.

Algunos de los jugadores más míticos de la historia de Ultimate Team regresan para FC 27. / Agencias

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Carlos de Ayala – Elsotanoperdido

Electronic Arts ya había presentado la variante Hall of FUT como parte de las novedades de ‘EA Sports FC 27’, aunque entonces únicamente conocíamos a sus cinco primeros integrantes. Ahora, la selección crece hasta reunir 21 futbolistas con antecedentes en algunas de las cartas más representativas de Ultimate Team, con valoraciones generales situadas entre 84 y 85.

Hall of FUT recupera jugadores que alcanzaron una enorme popularidad dentro del modo por sus atributos, rendimiento o particularidades jugables, sin necesidad de pertenecer a las categorías ICONO o Héroe. De ahí una selección que agrupa jugadores procedentes de distintas etapas de FIFA Ultimate Team.

Estos son los futbolistas confirmados, junto al club de su versión y la valoración general:

Hulk, Porto, ED: 85 GRL

Víctor Ibarbo, Cagliari, ED: 84 GRL

Miguel Layún, Porto, LI: 84 GRL

David Luiz, Chelsea, DFC: 85 GRL

Aiden McGeady, Everton, MD: 84 GRL

Alexandre Pato, Milan, DC: 85 GRL

Loïc Rémy, Chelsea, DC: 84 GRL

Micah Richards, Manchester City, LD: 85 GRL

Antonio Valencia, Manchester United, MD: 85 GRL

Theo Walcott, Arsenal, ED: 85 GRL

Adebayo Akinfenwa, Wycombe Wanderers, DC: 84 GRL

Mario Balotelli, Milan, DC: 85 GRL

Jakub Błaszczykowski, Borussia Dortmund, MD: 85 GRL

Giovani dos Santos, Villarreal, DC: 84 GRL

Seydou Doumbia, CSKA Moscú, DC: 84 GRL

Eljero Elia, Juventus, EI: 84 GRL

Emmanuel Emenike, Fenerbahçe, DC: 84 GRL

Marouane Fellaini, Manchester United, MC: 85 GRL

Alessandro Florenzi, Roma, LD: 84 GRL

Gervinho, Roma, EI: 84 GRL

Fredy Guarín, Inter, MC: 84 GRL

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Video de EA Sports FC 27 - Ultimate Team en YouTube.

En paralelo, no está de más apuntar que los artículos básicos de Hall of FUT formarán parte del sistema de la Galería FUT, puesto que al completar y calificar conjuntos de galería se pueden obtener fichas, que posteriormente podrán canjearse por estos artículos en la tienda de fichas de la galería.

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