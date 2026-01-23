El Periódico de Aragón

Willy Agada será el segundo fichaje del Real Zaragoza en el mercado de invierno

El Real Zaragoza ha anunciado esta mañana de viernes su primer refuerzo, con Rober González, cedido por el NEC Nijmegen y además ha cerrado el segundo, una opción que tenía sobre la mesa desde hace semanas y que valoraba de forma muy positiva, como adelantó este diario el pasado 12 de enero y que ya estaba muy encaminada. La llegada de Willy Agada está ya definitivamente abrochada y se le espera en los próximos días, a lo largo del fin de semana, en la capital aragonesa para firmar su contrato tras pasar el preceptivo reconocimiento médico. El club, tras Agada y Rober González, se lanza a por un central, con Puric (Atlético B) como opción compleja a expensas de que el entrenador del filial rojiblanco, Fernando Torres, lo deje salir, lo que no parece probable.