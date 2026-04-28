Directo | Primera sesión del debate de investidura de Jorge Azcón para ser elegido de nuevo presidente de Aragón / DGA

Directo | Primera sesión del debate de investidura de Jorge Azcón para ser elegido de nuevo presidente de Aragón

Jorge Azcón, presidente en funciones del Gobierno de Aragón, se enfrenta este martes a la primera sesión de un debate de investidura que concluirá este miércoles con las votaciones que le volverán a dar la presidencia del ejecutivo autonómico gracias al apoyo de Vox, al igual que ocurriera hace tres años. Todos los focos estarán en cómo defenderá el concepto de "prioridad nacional", el mantra que atraviesa el acuerdo con la ultraderecha.