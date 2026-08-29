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Aday Mara: "Me hubiese gustado ganar en casa, aprenderemos y ahora a por el siguiente”

Aday Mara: "Me hubiese gustado ganar en casa, aprenderemos y ahora a por el siguiente”

Marc del Río

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Aday Mara: "Me hubiese gustado ganar en casa, aprenderemos y ahora a por el siguiente”

Marc del Río

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España no pudo superar a Portugal y cayó por 89-95 en Zaragoza en la fase de clasificación para el Mundial de Catar 2027. Los portugueses impusieron un partido muy físico y castigaron especialmente a la selección española en el rebote. Tras el encuentro, Aday Mara valoró su debut con la selección absoluta: “Molesta no haber conseguido la victoria por la magnitud del partido. Me hubiese gustado ganar en casa, aprenderemos y ahora a por el siguiente”.

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