Agentes de la Policía Nacional detuvieron el pasado martes 5 de agosto a un hombre como presunto autor de un delito contra la libertad sexual a menor de 16 años y otro por quebrantamiento de condena. Se trata de una investigación que comenzó por la denuncia de un joven de 13 años al que habría acosado sexualmente y al que habría ofrecido dinero a cambio de realizar algunas prácticas sexuales.

El presunto autor colaboraba entrenando a jóvenes en un circuito de motocross de una localidad zaragozana donde la víctima practicaba este deporte y donde se había ganado la confianza del denunciante para tratar de mantener relaciones sexuales con éste.