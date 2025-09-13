La provincia de Huesca ha vuelto a ser azotada por una violenta tormenta que ha causado importantes daños materiales en varios municipios y ha generado estragos significativos en el sector agrícola. En esta ocasión, las zonas centro y oriental del Altoaragón han sido las más afectadas, donde, durante la madrugada, se registraron intensas precipitaciones acompañadas, en algunos casos, de granizo que llegó a cubrir de blanco diversos parajes. Las imágenes corresponden al municipio oscense de Aguas.