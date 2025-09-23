El Periódico de Aragón

Traslado del maquinista herido en el descarrilamiento de un mercancías en Zaragoza

La Guardia Civil ha facilitado un vídeo en el que se observa el traslado del maquinista herido este lunes en el descarrilamiento de un tren de mercancías en el término municipal de Zaragoza, en las inmediaciones de Puerto Venecia. Se trataba de un convoy de la compañía Continental que cubría la línea entre Noaín (Navarra) y el puerto de Barcelona. El maquinista herido fue trasladado al hospital Universitario Miguel Servet con múltiples fracturas y contusiones.