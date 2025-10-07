El Periódico de Aragón

VÍDEO | Las cámaras captan a la osa Claverina y su cría en el Pirineo aragonés

Las cámaras del Gobierno de Aragón han vuelto a captar a la osa Claverina y su cría, el primero osezno nacido en territorio aragonés en más de 50 años. Las imágenes se tomaron hace diez días y en ella se puede ver a madre e hijo en buen estado de salud en el Pirineo occidental, en los valles de Ansó y Hecho. De esta forma se confirma que siguen en este lado de la cordillera, aunque el pasado verano fueron grabados en territorio francés.