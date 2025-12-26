El Periódico de Aragón

Del apagón a la muerte de Lambán: las portadas más significativas del 2025

El 2025 ha dejado muchas imágenes para el recuerdo. Un año en el que ha pasado absolutamente de todo. El Periódico de Aragón ha reflejado en su portada las noticias más significativas tanto en la comunidad como a nivel nacional o internacional. Un año que comenzó con un accidente en el telesilla de la estación de esquí de Astún y cerró enero con el Roscón de San Valero. El apagón, la muerte de Javier Lambán, las dos danas veraniegas que dejaron destrozos en muchas partes de Aragón, la permanencia del Real Zaragoza, la demolición de La Romareda y la inauguración del Ibercaja Estadio son solo algunas de las principales portadas de este diario durante el 2025.