Dos expívots del Casademont Zaragoza firman 46 puntos y 21 rebotes juntos y son clave en Puerto Rico

Uno es fácil de recordar porque estuvo esta misma temporada en el Casademont. El otro, hace cinco años ya. Pero juntos han firmado una gran actuación individidual y colectiva en los playoffs por el título en Puerto Rico, una de las mecas del baloncesto en América y país de gran tradición de este deporte.

Joel Soriano hizo 23 puntos y 11 rebotes en la victoria de Santeros de Aguada contra Capitanes de Arecibo (83-79), lo que permitió a su equipo igualar la serie 1-1. Pero Jacob Wiley firmó también 23 puntos y un rebote menos, 10 en total, siendo ambos los mejores de sus conjuntos.

Stevenson y Soriano, calentando antes de un partido. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Esta misma semana, Soriano se desvinculó del Valencia Basket, club que tenía sus derechos. El pasado verano llegó al Casademont Zaragoza cedido, pero no hizo una buena temporada, tuvo problemas con el control de su peso y solo las bajas impidieron que fuese cortado antes. Finalmente, acabó saliendo cuando encontró un nuevo club, que fue el Bamberg alemán, equipo por el que acaba de firmar Jesús Ramírez como técnico.

Tras terminar la temporada en Alemania fichó por Santeros de Aguada de Puerto Rico de cara a los playoffs, lo mismo que hizo Jacob Wiley, aunque él llegó antes, en abril, tras haber estado en el Lietuvos Rytas lituano.

Wiley llegó al Casademont Zaragoza en 2021 cedido por el Gran Canaria, debutando en la jornada 24 contra el Coosur Betis. Dejó grandes actuaciones, como los 27 de valoración ante el Joventut como los 31 en Málaga frente al Unicaja, con otros días discretos, incluso con dos valoraciones negativas.

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Wiley y Brussino celebran en la Basketball Champions League, durante su etapa en el Casademont. / Basketball Champions League

Tras salir jugó en el Buducnost, Betis, Vaqueros de Bayamon, Shiga, Granada, Gigantes de Carolina y Lietuvos Rytas, siendo un trotamundos y firmando en muchos casos contratos muy cortos y de meses.