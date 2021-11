Javier Gurruchaga es un asiduo de las librerías. En la Cuesta de Moyano de Madrid encuentra muchas de las cosas que busca: "Libros viejos, policiacos, algún título raro". El histórico líder de la Orquesta Mondragón es un defensor del libro físico. "Ahora el lenguaje es más virtual, con los ordenadores, pero a mí me crea problemas de vista. El libro de papel no me duele y encima me entero de historias estupendas. Es de un atractivo enorme buscar títulos en persona y no por teléfono o por ordenador", valora.