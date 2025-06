Por la preparación física que exige, la conducción de coches en la Fórmula 1 (F1) es uno de los deportes más difíciles que existen. En las curvas, los pilotos pueden llegar a soportar fuerzas gravitacionales de hasta 7G, lo que significa que su cuerpo siente una presión siete veces mayor que la de la gravedad. Si además de eso se tiene en cuenta el nivel de concentración necesario para mantenerse al volante durante una carrera de dos horas, resulta del todo comprensible que sea una actividad dominada por los jóvenes. Louis Chiron sigue siendo el piloto que tenía mayor edad al empezar una carrera: había cumplido los 55 años cuando participó en el Gran Premio de Mónaco de 1955. El más veterano de la actualidad, con 43 años, es Fernando Alonso.

Brad Pitt tiene 61 años, edad suficiente para ser abuelo del más joven de los rivales de Alonso en el circuito -Kimi Antonelli, de 18 años-, y, a pesar de ello, no solo encarna al piloto protagonista de 'F1: La película' sino que, además, durante su filmación no necesitó que un especialista lo sustituyera a la hora de rodar las espectaculares escenas de carreras. Cierto, lo que él condujo no eran coches de Fórmula 1 auténticos, sino réplicas dotadas de motores algo menos potentes, pero aun así alcanzó velocidades de hasta 290 kilómetros por hora al hacerlo. No lo intente usted en casa.