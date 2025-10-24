Eduardo Mendoza se declara "una joven promesa" y bromea sobre la vanidad al recibir el Premio "Princesa" de las Letras
El escritor español Eduardo Mendoza ha recibido este viernes el Premio Princesa de las Letras, un galardón que ha recogido "conmovido" y con el humor que caracteriza su obra, al presentarse como "una joven promesa de la narrativa española". "Lo último que se pierde no es la esperanza, sino la vanidad", ha bromeado.
Últimos vídeos
Premio Princesa de Asturias
VÍDEO: Así fue el discurso de Byung-Chul Han, premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2025
Premios Princesa de Asturias
Mario Draghi cree que "el futuro de Europa debe ser un viaje hacia el federalismo"
Premios Princesa de Asturias