Estos han sido todos los premiados en los Goya 2026
"Los domingos", la película de la cineasta vasca Alauda Ruiz de Azúa sobre una joven que causa un terremoto en su familia al anunciar que quiere ser monja, ganó este sábado el premio Goya a la mejor película del año, mientras la directora se ha convertido este sábado en la cuarta mujer en ganar el Premio Goya a la Mejor Dirección. Su filme se ha impuesto frente al resto de las candidatas: 'Sirat', de Óliver Laxe; 'Maspalomas', de Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi; 'La cena', de Manuel Gómez Pereira y 'Sorda', de Eva Libertad. Más información
Últimos vídeos
GUERRA EN ORIENTE PRÓXIMO
Al menos ocho muertos en protestas en el sur de Pakistán por el asesinato de Ali Jameneí
GUERRA EN ORIENTE PRÓXIMO