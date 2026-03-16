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Sara Barquinero presenta su última novela en Zaragoza

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Sara Barquinero (Zaragoza, 1994) se convirtió en 2024 en la escritora revelación del año gracias a 'Los escorpiones'. Ahora vuelve con 'La chica más lista que conozco' (Lumen), una novela en la que bucea en las miserias del mundo universitario y las relaciones abusivas entre profesores y alumnas. Este martes la presenta en el Patio de la Infanta a las 19.00 horas, dentro del ciclo Martes de Libros de la Fundación Ibercaja. Más información

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