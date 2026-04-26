La barriada de Zaragoza en la que ensayaban Más Birras, Héroes del Silencio y Niños del Brasil

La barriada de Sementales, en Tenerías, acogió muchos locales de ensayo en esos años aprovechando las bajeras subterráneas de sus viviendas sindicales. De hecho, casi todas las bandas de la época llegaron a ensayar allí en algún momento. Más Birras, Héroes del Silencio, Ferrobós, Intrusos, Niños del Brasil, El Frente, Las Novias o Distrito 14 fueron algunos de los grupos que buscaron refugio en esos sótanos gracias a sus bajos precios.