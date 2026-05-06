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Pirineos Sur completa su cartel 2026

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Pirineos Sur acaba de desvelar los nombres que completan su cartel de este año del Auditorio Natural de Lanuza. A la ya anunciada oferta se unen grandes nombres de la música contemporánea como Jorge Drexler, Chambao, Lia Kali, Monsieur Periné, Lorena Álvarez, Jimena Amarillo y Alex Serra. Además, se vivirá un momento único con el homenaje a Omega, de la mano de Lagartija Nick y Kiki Morente en la misma noche en la que actuará Jorge Drexler (la del 24 de julio).

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