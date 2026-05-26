Lucía Feijoo Viera

Karol G triunfa en los American Music Awards

Esta noche se han celebrado los American Music Awards en Las Vegas, uno de los eventos más esperados del año. Es ya la edición número 52 y hay un total de 50 categorías que en estos momentos siguen premiando a todos los géneros y estilos musicales en base a los votos de los fans. Entre los galardonados Karol G triunfa por partida doble con el premio internacional al artista de excelencia y mejor álbum latino con su Tropicoqueta. Y siguiendo con el latino, "Las mujeres ya no lloran" de Shakira se ha llevado el premio de mejor gira del año. Las KPop Demon Hunters se llevan dos galardones por mejor banda sonora y canción del año con su pegadiza "Golden". Y BTS, la banda surcoreana, ha vuelto al panorama musical por todo lo alto haciéndose con los premios de Mejor artista masculino de k-pop, Canción del Verano y Artista del Año.