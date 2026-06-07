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El concierto de leyenda que reunió a Héroes del silencio, Más Birras y Niños del Brasil para salvar un sello aragonés

El 22 de febrero de 1992 en el pabellón de La Chimenea de Zaragoza, las 14 bandas aragonesas más destacadas del momento en una considerada Edad de oro de la escena de la comunidad unieron sus fuerzas para compartir un festival con un objetivo claro, salvar al sello discográfico independiente Grabaciones Interferencias, que estaba pasando por serios apuros económicos. Más información