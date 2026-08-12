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Brian May, guitarrista de Queen, observa el eclipse desde Teruel

El legendario guitarrista de Queen y astrofísico, Brian May, se encuentra hoy en el Observatorio de Javalambre, Teruel, para presenciar el primer eclipse solar total en Europaen 27 años. El músico ha compartido su entusiasmo en redes sociales tras inspeccionar el telescopio especial que los científicos usarán para estudiar el fenómeno astronómico. El evento ha desatado una movilización masiva sin precedentes en el norte de España e Islandia.