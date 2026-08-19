Secciones

Es noticia
Incendio Las Peñas de Riglos (Huesca)Real ZaragozaIncendio CalatoraoCrimen de TausteBulbuenteSan Juan de la Peña
instagramlinkedin
Adiós a Juan Tamariz: el genio de la magia muere a los 83 años

Adiós a Juan Tamariz: el genio de la magia muere a los 83 años

Sara Fernández

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Adiós a Juan Tamariz: el genio de la magia muere a los 83 años

Sara Fernández

PI STUDIO

MADRID
RRSS WhatsAppCopiar URL

Una baraja, un sombrero y un violín imaginario bastaron para hacer de Juan Tamariz una de las figuras más reconocibles de la magia española. El ilusionista madrileño ha fallecido este martes, 18 de agosto, a los 83 años, en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid. La noticia la ha comunicado en redes sociales su hija, la también maga Ana Tamariz. "Con inmensa tristeza, hoy me despido de mi padre Juan Tamariz, una persona increíble, muy querida y admirada por todos", ha escrito. En el mismo mensaje ha agradecido el amor que recibió de él y ha asegurado que "su recuerdo y su inconmensurable obra estarán siempre con nosotros".

TEMAS

Tracking Pixel Contents