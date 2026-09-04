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Así ha sido el concierto de Rigoberta Bandini que no se ha perdido el Vive Latino ni embarazada

La catalana ha facturado un vibrante concierto en el Anfiteatro de la Expo de Zaragoza

Así ha sido el concierto de Rigoberta Bandini que no se ha perdido el Vive Latino ni embarazada

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Jaime Galindo

Zaragoza

Rigoberta Bandini ha protagonizado uno de los conciertos más multitudinarios del escenario del anfiteatro de la Expo del Vive Latino.

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