Así ha sido el concierto de Rigoberta Bandini que no se ha perdido el Vive Latino ni embarazada
La catalana ha facturado un vibrante concierto en el Anfiteatro de la Expo de Zaragoza
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Zaragoza
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