Carlo Ancelotti ha sido presentado esta tarde como nuevo entrenador del Real Madrid en rueda de prensa telemática. Ancelotti no ha esquivado ninguna pregunta y se mostrado feliz porque el presidente Florentino Pérez se haya acordado de él para pasar página a la era Zidane. El técnico italiano ha vuelto a prometer un fútbol ofensivo y espectacular. Sobre la pendiente renovación de Sergio Ramos, no se ha querido posicionar pero ha dicho que "ni me imaginé un Madrid sin Ancelotti y pasó". Y sobre el regreso de Gareth Bale ha advertido que el galés "puede hacer una buena temporada no tengo dudas".