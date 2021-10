El juicio por el supuesto chantaje al futbolista frances Mathieu Valbuena por un video de contenido sexual ha comenzado en Clairefontaine. Y lo ha hecho sin la presencia de su compañero en la selección gala, Karim Benzema. "Ha faltado Karim, ha comentado Valbuena a los periodistas. Es una pena, pero es así" Benzemá está acusado de complicidad en el intento de extorsión y se enfrenta a una posible pena de cinco años de cárcel. Según la fiscalía, animó a Valbuena a pagar para que el vídeo no saliera a la luz. La defensa del delantero del Real Madrid, que no ha acudido a esta primera sesión por compromisos profesionales, ha descrito los cargos como absurdos. Los hechos se remontan a junio de 2015, durante una concentración de la selección francesa de fútbol. Uno de los cuatro acusados del chantaje ha asegurado que mostraron las comprometedoras imágenes a varios jugadores, no solo a Benzema. El delantero regresó a las convocatorias de la selección para disputar la pasada Eurocopa tras estar ausente cinco años debido a este escándalo.