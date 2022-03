El Betis hizo un buen trabajo defensivo en su campo ante un Athletic que arrancó bien, pero que acabó ausente (1-0). En la rueda de prensa tras el choque, el entrenador del Athletic, Marcelino García Toral, lamentó la forma en que llegó el gol del Betis y explicó que si los suyos no están arriba en la tabla es porque "algo nos faltará para estarlo". Por su parte, el entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, se mostró satisfecho con la victoria y la vuelta de los verdiblancos a los puestos de Champions. "No sé si compararlo con otros partidos, pero sí quedé muy contento. Primero porque recuperamos la seguridad defensiva, juntar a Paul con Guido ante un equipo de tanto centro y tanto cabezazo creo que dio resultado. El Athletic prácticamente no nos creó ocasiones".