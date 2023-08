Lucy, de Birmingham, camina despacio por la calle principal de Gibraltar, la Main Street, a eso de las once de la mañana. Va haciendo fotos, sin prisa, luciendo la camiseta oficial de la selección inglesa en la Eurocopa de 2022. La mayoría de tiendas están cerradas todavía. Son de joyas, ropa y tabaco y lucen enormes carteles publicitando que venden sus productos sin IVA. "Estaba en el Puerto de Santa María de vacaciones, he venido solo hoy para ver el partido, no quería que nadie me dijera nada por celebrar los goles de Inglaterra, o que me pegaran", bromea mientras mezcla español e inglés y asegura que su jugadora favorita es Millie Bright.