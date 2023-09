El seleccionador nacional Luis de la Fuente pidió este viernes "perdón" por su modo de actuar durante la pasada Asamblea de la RFEF y reconoció que las críticas que ha recibido "son totalmente merecidas", pero que no debe de "dimitir" por ellas.

"Ante la repercusión social, mediática y política de mis aplausos en la Asamblea, quiero explicar la situación vivida. He recibido críticas por ello y ¿saben lo que pienso? Que son totalmente merecidas. Lo lamento y pido perdón por ellas", aseguró De la Fuente en rueda de prensa.

El técnico riojano consideró los hechos vividos el pasado viernes como "injustificables". "Acudí a la Asamblea, convencido, igual que la mayoría que nos encontrábamos, de vivir un acto protocolario de despedida del presidente, pero se transformó en una situación diferente para la que no estaba preparado", aseveró.

"Estos gestos no representan mis valores ni mi forma de actuar en la vida, siempre he estado del lado de la igualdad y del respeto. En mis 26 años en el fútbol, los últimos once en la RFEF, siempre he tenido un comportamiento intachable. Todos recordamos lo que pasó tras la final del Mundial, y ni Jenni (Hermoso) ni el resto de compañeras son responsables de lo que allí aconteció. Me gustaría pasar página y volver a hablar de fútbol. No tengo que dimitir, tengo que pedir perdón", zanjó el seleccionador.