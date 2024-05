El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha hablado sobre la situación del equipo en la rueda de prensa previa del partido contra el Cádiz en el Santiago Bernabéu, correspondiente a la 34ª jornada de Liga, en la que podrían proclamarse campeones de Liga, aunque no ha querido hablar sobre una posible fiesta en Cibeles: "No hemos pensado nada porque no hemos ganado nada. Lo pensaremos el día que seamos matemáticamente campeones. El único objetivo mañana es sacar los tres puntos en este partido", aseguró.Pero el protagonista fue Courtois, que regresa tras una larga lesión. "Está bien. Mañana va a jugar él después de mucho tiempo. Es una buena noticia para nosotros que vuelva, como cuando lo hizo Militão. Puede aportar lo que ha aportado. Está bien, con mucha ilusión, y todos estamos encantados de su vuelta. La final que tenemos en la cabeza es la del miércoles contra el Bayern. Esa la jugará Lunin y después ya veremos", avanzó.