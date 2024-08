El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, analizó este viernes cómo llega su equipo al primer partido de LaLiga, en Valencia, con dudas tras la derrota en el Gamper contra el Mónaco y sin inscribir a su gran fichaje de la pretemporada, Dani Olmo. El preparador alemán confía en su plantilla actual y en el club para cerrarle más refuerzos en los próximos días."Olmo no está en buena condición física, empezó tarde y le cuidaremos. No estará mañana. Queremos que estén todos bien y jueguen sin lesionarse"."Estoy satisfecho con la plantilla que tengo, el resto es un interrogante. Cuando firmé mi contrato, sabía que no sería fácil, pero confío ciegamente en el club. Y estoy contento con el equipo, con lo que ofrece. Tenemos lesionados que poco a poco regresarán", afirmó el técnico.