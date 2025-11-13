Momento del ataque a Luis Rubiales durante la presentación de su libro: "Me he asustado mucho"
Uno de los tíos de Luis Rubiales ha irrumpido en la presentación del libro del expresidente de la RFEF lanzándole huevos. Mientras él y su editor iniciaban el acto, un hombre adulto con una capucha se ha colado en la sala al grito de “¡no se preocupen, no pasa nada!” y le ha lanzado huevos al grito de "sinvergüenza". El individuo, familiar del propio Rubiales según él mismo ha confirmado con posterioridad, ha sido detenido por la Policía. Más información
