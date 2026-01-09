Lucía Feijoo Viera

Xabi Alonso carga contra Simeone: “No es un ejemplo de buen deportista”

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, no ha querido explicar su enfrentamiento con Vinicius durante la semnifinal de Supercopa contra el Real Madrid: "Lo que pasa dentro del campo, desde que éramos chiquitos, se queda ahí, nada para comentar". Incluso preguntado directamente por la frase que le dice al delantero, ‘Florentino te va a echar, acordate’, Simeone ha respondido con evasivas: "No me acuerdo, tengo memoria complicada".