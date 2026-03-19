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Noa Lang sufre una amputación parcial del dedo en Anfield

El incidente se produjo en los compases finales del encuentro, cuando trataba de proteger el balón para evitar que abandonara el terreno de juego. Sin embargo, la pelota terminó rebasando la línea de fondo y, en su intento por frenar la inercia, el jugador del Galatasaray se apoyó con la mano derecha en la valla publicitaria, donde sufrió la aputación parcial de un dedo. Más información