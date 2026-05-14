Lucía Feijoo Viera

Rafa Nadal: "No estoy en el momento para involucrarme en unas elecciones a la presidencia del Real Madrid"

Rafa Nadal ha salido al paso de las informaciones que han aparecido entres este martes y miércoles que le sitúan cerca de posibles movimientos electorales en el Real Madrid. El extenista mallorquín, madridista reconocido y socio de honor del club blanco desde 2011, ha querido aclarar cualquier especulación sobre su eventual implicación con alguno de los candidatos. Una respuesta que desde su entorno habían dejado para este jueves, en la presentación de la reapertura de su Museo en la Rafa Nadal Academy, pero que el manacorí ha preferido zanjar lo antes posibles.