Lucía Feijoo Viera

Florentino Pérez presenta su candidatura a la presidencia del Real Madrid: “Los socios somos y seremos los dueños del club”

Florentino Pérez ha celebrado esta tarde el acto de presentación de su candidatura a la Presidencia del Real Madrid. En su discurso, Florentino Pérez ha advertido que el club será siempre de los socios. “Haré todo lo posible y lo imposible para que nunca más se ponga en cuestión la soberanía de los socios del Real Madrid. Los socios somos y seremos los dueños de nuestro club”, ha dicho para salir al paso de las manifestaciones de su rival, Enrique Riquelme, que ha advertido en repetidas ocasiones que estas pudieran ser las últimas elecciones en el Real Madrid antes de una eventual privatización.