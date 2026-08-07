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Rubiales: "Sánchez e Infantino han hecho un gran daño a la candidatura de España para el Mundial"

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Rubiales: "Sánchez e Infantino han hecho un gran daño a la candidatura de España para el Mundial"

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Luis Rubiales ha sido entrevistado este viernes durante el programa ‘En boca de todos’, de Cuatro. El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha asegurado que Pedro Sánchez y Gianni Infantino han hecho “un gran daño a la candidatura de España para el Mundial de 2030”. “España no puede organizar la Copa del Mundo si no alberga la final del torneo”, ha reiterado Rubiales.

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