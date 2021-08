Cada día que pasa pulverizamos un nuevo récord histórico del precio de la luz, hoy el megavatio hora está a 113,99 euros y mañana, por cuarto día consecutivo, marcará un nuevo máximo alcanzando casi los 115,83 euros. "Estamos sufriendo una escalada de precios muy elevada en torno a un 50 o 60 por ciento con respecto al año pasado", ha asegurado el ingeniero consultor energético, Carlos Gago. Esta subida desbocada es debido al encarecimiento de los derechos de emisión de CO2 y del alto precio del gas natural. Justo las energías de las que dependemos y que nos penalizan a la hora de fijar los precios en el mercado eléctrico, frente a otras energías más baratas como las renovables. "El problema que tenemos es que la energía renovable no tiene una producción eléctrica continua, con lo cual, no nos garantiza nunca un precio fijo", ha puntualizado Gago.Para abaratar la factura, los expertos apuntan a una mayor apuesta del Gobierno por la producción de energías limpias, aprovechando al máximo los recursos naturales que tenemos, porque la bajada del IVA en el recibo del 21 al 10 por ciento hasta final de año no ha tenido ningún efecto.