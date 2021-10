El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a insistir esta mañana en el Congreso en que es de "justicia social" que las empresas energéticas "que hoy cobran por encima de sus costes de manera extraordinaria, arrimen el hombro" y no repercutan en el recibo de la luz el alza de precios. No obstante, ha asegurado que el Ejecutivo trabaja con las empresas eléctricas para "aclarar y precisar lo que haga falta" del decreto que recorta sus beneficios extraordinarios. Así ha respondido Sánchez a una pregunta del portavoz del PNV que ha urgido al Ejecutivo a "hacer algo" a nivel estatal para paliar la subida del precio de la energía eléctrica. "Le urjo a que haga algo, no sólo en el plano Europeo, también ahora y aquí desde su propio Gobierno debería hacerlo retocando el decreto ley que se va a votar mañana en la Cámara. Está en juego el futuro de la economía y de su propio Gobierno si se para el incremento de la economía y la producción industrial", le ha insistido.