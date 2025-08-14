"Sé que estás de vacaciones, pero podrías aclararme una duda sobre…". "Parte del equipo está fuera de la oficina, pero haremos la reunión igualmente y que se conecten un rato en remoto". "Esto es urgente, lo necesito resuelto y en mi mesa antes de que te vayas". Son algunas de las frases que se repiten de manera recurrente justo cuando las oficinas y demás centros de trabajo están a punto de vaciarse antes del éxodo vacacional. Y todas ellas reflejan abusos laborales que atentan contra la desconexión digital de los profesionales y que, en última instancia, pueden contribuir a generar estrés, ansiedad y un cuadro completo de ‘burnout’.